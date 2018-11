Via Tonale, Via Sassi, Via dei Riccioli: come cambia la viabilità a Lecco

VIA G.B. GRASSI proseguono i lavori di rifacimento pavimentazione marciapiedi lato destro a salire fino al 30 novembre (Impresa Vitali Spa per conto Comune di Lecco)

VIA TONALE parziale restringimento tratto all'altezza del civico 7 per ripristino definitivo manto stradale dal 5 al 10 novembre (Impresa Pozzi Virginio Strade SRL per conto privati);

VIA SASSI parziale restringimento tratto antistante parcheggio, per ripristino definitivo asfalto, dal 5 al 10 novembre (Impresa Pozzi Virginio Strade SRL per conto Lario Reti Holding);

VIA DON MORAZZONE, totale chiusura, tratto al'altezza del civico 5, per rifacimento deviazione a seguito perdita acqua, dalle 8.30 alle 18 dell'8 novembre (impresa Edila Lario Cad srl per conto Lario Reti Holding);

VIA DONIZETTI totale chiusura tratto altezza civico 12 per montaggio ponteggio per interventi di ristrutturazione preso civico 12 dalle ore 08,30 alle 16.30 di lunedi 5 novembre (impresa Marchio per conto di privati);

VIA DEI RICCIOLI totale chiusura veicolare e pedonaledel tratto all'altezza dei civici 13/15 per pulizie facciate con piattaforma elevatrici dalle ore 7 alle ore 13 di sabato 10 novembre (impresa Bianco Pulizie srl per conto di orivati);

Totale chiusura via Ghislanzoni tratto tra via Amendola e via Como dalle ore 9.45 alle ore 13 per partenza e arrivo PolimiRun Winter - temporanea sospensione alla circolazione sul percorso interessato dalla manifestazione sportiva: Ghislanzoni, Arlenico, Badoni, Marconi, Rivolta, Belfiore, rotatoria viale Redipuglia, passaggio pedonale v. Alla Chiesa, via Alla Chiesa, viale Lombardia, vie Filanda, Airoldi e Muzzi, T. Muller, Rovinata, salita al Santuario della Madonna della Rovinata, sentieri fino v. Ai Poggi Malnago, sentieri fino a v. della Bonacina, passaggio Falghera, Resegone, Perpetua, Tramaglino, Valle del Pieno, c.so Promessi Sposi, l.go Caleotto, marciapiede v. Amendola, vie C. Porta, Arlenico, Marconi, Badoni, Arlenico, Ghislanzoni dalle ore 10 alle 12.30 di domenica 11 novembre (SSD Team OTC).