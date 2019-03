Ciclopedonale Lecco-Pradello: si posano i cavi elettrici, strada aperta a senso unico alternato

Per la posa delle linee di alimentazione elettrica a servizio della passerella pedonale fra Pradello e Caviate, in via di realizzazione, dal 19 al 29 marzo sarà istituito il senso unico alternato lungo il ramo di svincolo della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in direzione Lecco – via Lungolario Piave. Per mitigare i disagi alla circolazione durante il fine settimana, Anas ha programmato di ripristinare la regolare viabilità tra le ore 18:00 del venerdì e le ore 9:00 del lunedì successivo.

Gli altri interventi in Lombardia

Riprendono, in seguito alla pausa invernale, le attività di ripristino della pavimentazione. Anas ha infatti programmato l’avvio delle attività lungo la statale 42 “del Tonale e della Mendola” in tratti saltuari tra Zanica (BG) e Darfo Boario Terme (BS). Per consentire le lavorazioni sarà istituito il senso unico alternato che sarà attivo in tratti saltuari dal 19 marzo fino al 30 marzo. Per mitigare il più possibile i disagi alla viabilità la limitazione sarà in vigore nella sola fascia oraria notturna 21:00 – 6:00, esclusi i giorni festivi.

Per gli interventi di pulizia del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo la strada statale 42 "del Tonale e della Mendola", saranno chiuse al transito, dal 19 al 22 marzo nella fascia oraria notturna 21:00 – 5:00, le gallerie ‘Lovere’ e ‘Costa Volpino’, tra il km 59,500 e il km 66,800, nell’ambito dei territori comunali di Lovere e Costa Volpino, in provincia di Bergamo.

Durante le ore di chiusura la viabilità sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale mediante segnaletica provvisoria apposta in loco.

Nello specifico, per i veicoli in direzione nord (Bergamo-Edolo) con massa a pieno carico inferiore alle 6,5 tonnellate è prevista l’uscita allo svincolo di Lovere, al km 59,500, mentre per i veicoli in direzione sud (Edolo-Bergamo) è prevista l’uscita al km 66,800.

Per i veicoli diretti a nord (Bergamo-Edolo) con massa superiore alle 6,5 tonnellate la viabilità alternativa prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Paolo D’Argon, al km 35,500, e successivo indirizzamento sulle ex strade statali 510, XI, XII, 469 e 91, mentre per i veicoli in direzione sud (Edolo-Bergamo) è prevista l’uscita allo svincolo di Brescia Pisogne Iseo, al km 67,500.

La viabilità alternativa è individuata sulla base del divieto di transito, all’interno del perimetro urbano del Comune di Lovere, ai veicoli con massa superiore a 6,5 tonnellate.

Per consentire gli importanti interventi di manutenzione e taratura degli impianti tecnologici a servizio della statale 38 Var “Variante di Morbegno”, Anas ha programmato la chiusura del tratto compreso tra gli svincoli di Cosio Valtellino e Tartano, in provincia di Sondrio. La statale resterà chiusa al traffico da martedì 19 a venerdì 22 marzo, nella sola fascia oraria notturna 21:00 – 5:00. Durante la chiusura la circolazione sarà deviata lungo la statale 38 “dello Stelvio”.

Infine, per consentire all’Amministrazione comunale di Valdidentro, in provincia di Sondrio, di completare la realizzazione del marciapiede Semogo-Folon lungo la statale 301 “del Foscagno”, dal 18 marzo al 17 aprile sarà attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 9,600 e il km 10,200. La limitazione resterà sospesa dalle ore 17:00 del venerdì fino alle ore 8:00 del lunedì successivo.