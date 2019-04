Un altro defibrillatore per rendere più sicura la ciclovia dei Laghi, e ora tocca al corso

Presto al via nel Lecchese il secondo corso per l'utilizzo del Dae, promosso dal CCRS, il Centro Coordinamento Radio Soccorso, e dall'Articolazione aziendale territoriale 118 di Lecco. L'iniziativa sarà gratuita e aperta alla cittadinanza grazie all'associazione guidata da Cristian Pelà, promotrice allo stesso tempo del progetto relativo alla ciclovia dei laghi cardioprotetta.

L'area interessata dalla sistemazione di colonnine con defibrillatori semiautomatici - strumenti indispensabili per interventi di emergenza in caso di malori - interessa in particolare l'anello di pista ciclopedonale intorno all'Adda da Pescate a Calolzio, passando per Garlate dove è stata posizionata l'ultima colonnina qualche mese fa. Ora è in arrivo anche il defibrillatore a Pescate. Intanto sono aperte le iscrizioni al "Pad Day" organizzato in collaborazione con i Centri di formazione delle associazioni di soccorso Anpas, Cri, Faps e Fvb, senza dimenticare il patrocinio gratuito di Areu, Nue 112 Regione Lombardia, e dei Comuni di Calolziocorte, Garlate, Lecco, Olginate, Pescate e Vercurago.

«Chi vuole può iscriversi, ci sono ancora una trentina di posti disponibili: il sapere aiuta sempre - commenta Cristian Pelà (nella foto) - Si tratta del secondo corso gratuito per l'addestramento alla rianimazione cardio polmonare con l'uso del defibrillatore semiautomatico esterno. Le lezioni teoriche si terranno giovedì 2 maggio presso il Museo della seta di Garlate oppure venerdì 3 maggio presso la sala polifunzionale di Vercurago, dalle ore 20.30 alle 22. Sabato 4 maggio sarà invece la volta delle prove pratiche nelle sei o sette postazioni che saranno allestite dalle 9 alle 12.30 sul Lungoadda tra Lecco, Vercurago, Calolziocorte, Olginate, Garlate e Pescate».

Le iscrizioni al corso di inizio maggio dovranno pervenire entro giovedì 25 aprile mandando una mail all'indirizzo segreteria118@asst-lecco.it indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, mail e telefono, specificando inoltre se si tratta di prima partecipazione o rinnovo.

«La prima edizione del corso aveva già registrato un'ottima partecipazione con tante persone interessate ad imparare le nozioni di primo soccorso - aggiunge il Presidente del CCRS - Intanto siamo felici di poter dire che il progetto della ciclovia dei laghi cardioprotetta si concretizza sempre di più. Siamo arrivati alla terza installazione: in questi giorni consegneremo la teca per il Dae a Pescate, l'installazione avverrà in zona casetta degli alpini. Metteremo inoltre i cartelli segnalateci in collaborazione con il Comune di Garlate». Quasi certamente parteciperà al corso anche il sindaco di Pescate Dante De Capitani.