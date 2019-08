Dopo 33mila presenze e la pausa estiva, riapre la sala del "Palladium"

Riapre, dopo la chiusura estiva, il Palladium, la sala della comunità di prima visione della Parrocchia di Castello, da più di quattro anni unica operativa in città.

Arricchita e migliorata da alcuni lavori eseguiti nei mesi estivi (fra i più evidenti quelli della sostituzione delle tende e del sipario e fra i meno evidenti quelli che riguardano il palcoscenico e alcune attrezzature teatrali di scena), la sala riapre dopo un'intensa stagione 2018/2019 che ha collezionato 40 settimane di programmazione, 33mila presenze, e una lunga serie di eventi e manifestazioni (ad esempio gli spettacoli della Compagnia del Domani e quelli organizzati dal Comune di Lecco, orfano del Teatro della Società).

La riapertura ufficiale sarà il 29 agosto con l'ultimo capolavoro della Disney, "Il Re Leone", prima visione che sta riscuotendo un clamoroso successo.

La rassegna "I giovedì del Palladium", invece, partirà il 26 settembre con dieci film (sono già 105 i titoli proposti nel corso della sua esistenza); il primo titolo sarà "Dolor y gloria", l'ultimo film dello spagnolo Almodovar che ha consentito ad Antonio Banderas di aggiudicarsi la Palma di Cannes come miglior attore protagonista.

I prezzi e le informazioni

Invariati i prezzi: 30 euro l'abbonamento per i 10 film e 5 euro l'ingresso singolo. Per consentire a tutti un ingresso ordinato in sala, gli abbonamenti saranno plafonati e, pertanto, è consigliabile l'acquisto della tessera non all'ultimo momento, ma recandosi in cassa nei giorni di apertura della sala.

Per conoscere gli orari, seguire la programmazione, vedere i trailer dei film basta visitare il sito del cinema (www.cinemapalladium.com e iscriversi gratuitamente alla newsletter), visitare i profili della sala su Facebook, Instagram e Twitter, oppure telefonare 0341 361533.