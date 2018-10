Cittadinanza civica 2018: come e dove presentare la domanda

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre anche quest'anno il Comune di Lecco conferirà la Cittadinanza civica a tutti i minorenni nati in Italia e residenti a Lecco, che non siano in possesso della cittadinanza italiana e che ne facciano richiesta ai sensi del regolamento approvato nel 2014.

Si tratta di un atto simbolico che non corrisponde al valore giuridico della cittadinanza italiana, ma esprime comunque il senso dell’accoglienza sociale e culturale nell’ambito della comunità cittadina.

Per ottenere la cittadinanza civica dei figli, i genitori devono presentare domanda al sindaco di Leccoentro venerdì 9 novembre, compilando il modulo disponibile presso il servizio informazione, comunicazione e partecipazione di piazza Diaz, aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 oppure presso gli uffici di zona:

• Ufficio di Zona 2, via A. Moro 4, mercoledì ore 9.30 - 13.30

• Ufficio di Zona 3, via don Orione 8, lunedì e giovedì ore 9.30 - 12.30

• Ufficio di Zona 4, via dell'Eremo 28, martedì e venerdì ore 9.30 - 12.30

• Ufficio di Zona 5, via Gomes 8, lunedì e mercoledì, ore 9.30 - 12.30

In questi stessi uffici sarà possibile consegnare la domanda compilata insieme con la fotocopia di un documento di identità del genitore.