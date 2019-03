I City Angels Lecco e i clochard ripuliscono il centro città

I City Angels e i clochard che stazionano in centro Lecco (per quanto, visto la recente ordinanza del sindaco?) nei giorni scorsi hanno effettuato, insieme, un intervento di pulizia straordinaria. Armatisi di scopa e ramazza, i volontari si sono dati da fare in quelle che hanno simpaticamente ribattezzato "pulizie di primavera".

Alcuni clochard, infatti, avevano abbandonato i giacigli, altri avevano bisogno di coperte pulite. I City Angels, come sempre, hanno risposto presente all'appello e sono stati aiutati dagli stessi senza tetto.

L'iniziativa, resa pubblica sulla pagina Facebook dei City Angels Lecco, ha suscitato il plauso di molti lecchesi, che nemmeno due settimane fa erano rimasti turbati dall'ordinanza del sindaco che vieta bivacchi e accampamenti per le vie del centro.

