I City Angels raccolgono cioccolato e colombe per i meno fortunati

I City Angels Lecco lanciano l'appello per queste festività pasquali: donare uova di cioccolato e colombe per un gesto di solidarietà nei confronti dei meno fortunati.

«Le feste sono un periodo ancor più triste per chi non le passerà in famiglia - spiega il responsabile del gruppo lecchese Marco Visentin - La vigilia di Pasqua doneremo uova di cioccolato e colombe ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'Ospedale di Lecco e la sera ai poveri e senzatetto di Lecco».

L'appello è rivolto a chiunque voglia partecipare: il punto di ritiro sarà la sede dei City Angels a Pescate in Via Alzaia, venerdì 19 aprile dalle 19 alle 19.30 e lunedì dalle 19.30 alle 20. Occorre portare uova di cioccolato, o colombe, con imballi non aperti.