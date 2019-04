I City Angels insigniti della massima onorificenza dal Rotary Club Le Grigne

Ennesima soddisfazione per i City Angels Lecco. Il gruppo guidato dal responsabile Marco Visentin è stato infatti premiato dal Rotary Club Le Grigne di Lecco, che giovedì ha insignito il gruppo con la più alta onorificenza per l'impegno umanitario e sociale svolto nella nostra Provincia. I City Angels lecchesi da due anni e mezzo si occupano di aiutare i senzatetto in città e altre persone vulnerabili e in difficoltà.

La cerimonia si è svolta alla mensa della Mab (Metallurgica Alta Brianza). Il premio assegnato è la "Paul Harris Fellow", massima onorificenza assegnata dal Rotary e istituita per ricordare il fondatore dell'associazione. Il Rotary del presidente Fabio Dadati ha inoltre donato 500 euro agli "Angeli" lecchesi per l'acquisto del loro furgone.