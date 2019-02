City Angels Lecco, solidarietà fuori confine: ricevuti da Cisano vestiti per i bisognosi

Prosegue la sinergia dei City Angels Lecco con gruppi e associazioni del territorio e anche fuori dai confini lecchesi.

Quest'oggi, venerdì, Gli "Angeli" hanno ricevuto un carico di coperte e giacche in buono stato da donare alle persone bisognose. A portare questi preziosi vestiti sono stati i volontari dell'Umanitaria Padania Onlus di Cisan Bergamasco attraverso Ornella Pozzoni di Brivio.

«Apprezziamo l'aiuto e l'opportunità, in caso di emergenze e calamità, di portare solidarietà e sicurezza anche fuori dal Lecchese - spiega Marco Visentin, responsabile del gruppo di Lecco - I City Angels hanno instaurato legami e collaborazioni con diversi gruppi e associazioni in sostegno delle fragilità. Ornella, vicina al mondo dei senzatetto da anni, ha fatto da "ponte" prima con i briviesi per alcune donazioni e poi tra l'associazione di Cisano Bergamasco e i City Angels di Lecco».