"Clean Up Day", raccolti a Lecco 35mila mozziconi di sigaretta

Sabato a Lecco chiunque avrà visto giovani e meno giovani impegnati a raccogliere rifiuti e mozziconi dalla strada. La pioggia non ha fermato la giornata di pulizia organizzata nell'ambito di "Avere cura del bene comune", un progetto di educazione civica e ambientale.

Il "Clean Up Day", evento inedito per la nostra città, ha chiamato a raccolta City Angels, Legambiente, Friday fo Future, Il Giglio, il Polo di Lecco del Politecnico di Milano, Simbio e Informagiovani Lecco. Con il supporto di Silea, squadre di volontari dislocate sul territorio cittadino (in zone preventivamente definite) hanno raccolto e smaltito correttamente rifiuti di vario genere, con particolare attenzione ai mozziconi di sigarette, sensibilizzando la popolazione sul problema dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.

I risultati sono stati decisamente molto positivi nonostante la pioggia: raccolti infatti 35mila mozziconi. Naturalmente la valenza di un'iniziativa simile è, soprattutto, educativa, nella speranza che migliori l'attenzione del cittadino nei confronti dell'ambiente.

Con l'edizione 2019 di "Avere cura del bene comune" si è provveduto inoltre alle pulizia del lago e dei torrenti, mentre sabato scorso si era svolta l'inaugurazione del sottopassaggio di largo Europa riqualificato dagli Orticanoodles con il contributo, fra gli altri, degli studenti del Centro di Formazione Professionale Polivalente di Lecco.