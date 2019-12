Ottimi risultati anche a Calolzio per la Colletta Alimentare, coinvolti 80 volontari

Colletta Alimentare, anche a Calolziocorte ottima adesione in termini di volontari mobilitati e donazioni effettuate. Quattro i supermercati nei quali si è svolta la raccolta di beni alimentari a sostegno di persone bisognose, dal riso alla pasta, dal latte ai legumi, dal cibo in scatola agli omogeneizzati e altro ancora.

Si tratta di Conad (951 chilogrammi in totale), Iperal (2.069), Legler U2 (621), ed MD (766): in totale ben 4.407 chilogrammi di aiuti alimentari. Ben 80 i volontari che hanno dato il loro contributo nella raccolta dei viveri. Tra loro anche alunni, insegnanti e alpini.

«Anche quest’anno a Calolziocorte la Colletta Alimentare è stata molto coinvolgente - commenta il coordinatore Nicola Corti - Sono infatti stati tanti i cittadini che si sono prestati a donare qualche ora del proprio tempo l’ultimo sabato di novembre insieme ai ragazzi della scuola Caterina Cittadini, ai volontari dell'associazione San Vincenzo e agli immancabili Alpini dei gruppi della Valle San Martino. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e dato il loro contributo».

L'iniziativa di solidarietà è piaciuta ai grandi e bambini che si sono impegnati come volontari. «Un’esperienza di gratuità unica sia per me che per mia figlia Aurora che ci aiuta tutti gli anni a sensibilizzare sempre più persone ad aiutare concretamente gli altri» - ha sottolineato Veronica Rosa, responsabile della Colletta per il punto vendita U2 di Corso Dante. «È bello fare la colletta con i miei amici e compagni di scuola, questa iniziativa ci permette di essere utili agli altri e di fatto rende più felici anche noi stessi» - ha invece sottolineato Riccardo della II media dell’Istituto Cittadini.

