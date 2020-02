La banda suona, il rione si incuriosisce: è un compleanno "speciale"

Compleanno davvero speciale, sabato sera, a Maggianico. L'iniziativa organizzata dagli amici per festeggiare una ragazza si è trasformata infatti in un vero e proprio happening che ha coinvolto moltissima gente, addirittura un centinaio di persone.

L'evento è andato in scena al ristorante Nicolin, ma non sono mancati balletti, canti, musica e tanto divertimento. C'è stato spazio anche per l'esibizione della banda "G. Verdi" di Lecco che ha marciato con il proprio stendardo, suonando canzoni tradizionali.

Molti cittadini del rione di Maggianico si sono affacciati in strada e avvicinati, incuriositi dall'inusuale festa di compleanno.