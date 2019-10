Contributi alle associazioni sportive per migliorare attrezzature e strutture

Sono stati consegnati questa mattina i contributi alle associazioni sportive cittadine, una lodevole iniziativa tornata dopo dieci anni di assenza grazie all'impegno personale dell'assessore allo Sport Roberto Nigriello e del dirigente responsabile del settore Sport del Comune di Lecco Angelo Malighetti.

La cerimonia di consegna degli assegni, conclusione del bando reso noto lo scorso luglio, si è svolta in sala consigliare. Presenti - oltre al delegato lecchese del Coni Sandro Bonacina - i dirigenti delle 14 associazioni sportive dilettantistiche che - su 17 domande pervenute agli uffici municipali - hanno potuto ottenere il contributo, ripartito secondo criteri precisi e scoperto soltanto questa mattina.

Nigriello: «C'è grande "fame" di sport»

«Sin dalla mia nomina ad assessore ho voluto fortemente sostenere le attività delle associazioni sportive dilettantistiche che operano a Lecco - ha commentato Nigriello - e proprio per andare in questa direzione la Giunta ha ritenuto di fissare un'equa distribuzione delle risorse, che tenuto conto delle priorità acquisite a seguito dell'applicazione dei criteri del bando, non penalizzi i soggetti che hanno presentato richieste meno impattanti economicamente e/o meno onerose, al fine di un sostegno il più diffuso possibile. Questa iniziativa mancava da dieci anni e abbiamo ottenuto richieste per più di 150mila euro, a testimonianza della "fame" di sport che esiste in città. Un'altra priorità sono i fondi per l'acquisto di attrezzature per le strutture sportive nelle scuole, molte delle quali utilizzate anche da associazioni: questi non verranno reperiti dal nostro assessorato, così da avere più risorse per entrambi i settori».

L'elenco completo e le cifre