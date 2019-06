Sabato il Comune di Lecco è in piazza Garibaldi

Dopo il seminario di formazione interna “Facciamo il punto sul GDPR” svoltosi ieri pomeriggio, martedì 11 giugno, al Palazzo delle Paure, con lo scopo di approfondire il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), in linea con quanto previsto dal nostro Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 altri due appuntamenti completeranno le "Giornate della trasparenza 2019", momenti pensati per avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione, per raccontarla e mostrarla in maniera sempre più comprensibile e accessibile, ma anche per fornire al personale dipendente gli strumenti necessari a un approccio in linea con questi obiettivi.

Questo pomeriggio, mercoledì 12 giugno dalle 16 alle 19, allo sportello comunale “fuori dal comune” della Meridiana, sarà dedicata un’attenzione particolare al tema della trasparenza e dei servizi online, mentre sabato 15 giugno in piazza Garibaldi, si terrà la vera e propria "giornata" dedicata alla promozione dei servizi e delle attività comunali, nonchè all'ascolto dei cittadini che vi parteciperanno.

A partire dalle 9 e fino alle 12.30 gli operatori comunali presenteranno progetti e i servizi ai cittadini. Saranno presenti in piazza anche i referenti delle associazioni di tutela dei consumatori e di quelle che gestiscono gli sportelli di consulenza attivati in municipio, per un’iniziativa con la quale sarà possibile, non solo raccogliere informazioni, ma anche esporre questioni e, naturalmente, fare domande e ricevere risposte.

Sempre in piazza Garibaldi sarà anche possibile ottenere i codici di attivazione della Carta regionale dei servizi, creare lo SPID, ovvero una chiave di accesso unica a tutti i servizi della pubblica amministrazione, prenotare la carta di identità elettronica e le certificazioni anagrafiche online, conoscere i servizi online della Biblioteca civica e il progetto “Nati per leggere”, trovare informazioni e materiali sulla raccolta differenziata dei rifiuti, sulle casette dell’acqua, sul PAESC, sul Piedibus e sullo sportello Energia, sui servizi alla persona, sui tributi e molto altro ancora.

«Un'occasione, quella offerta sabato in piazza Garibaldi, per conoscere meglio sia i servizi che ordinariamente il Comune di Lecco offre ai propri cittadini, sia le ulteriori opportunità attivate, come i servizi di consulenza gratuiti e i progetti avviati dai diversi settori, che ringrazio per l'entusiamo con il quale aderiscono alle iniziative, come quella di sabato, proposte dall'Ente - sottolinea l'assessore ai servizi istituzionali e generali, innovazione tecnologica e smart city del Comune di Lecco Lorenzo Goretti -. Non solo, sarà di nuovo possibile anche ottenere i codici di attivazione della CRS e creare la propria identità digitale, strumenti nati per accorciare e semplificare sempre di più la via di accesso ai servizi della pubblica amministrazione».