Firmato l'accordo: Silea si occuperà della pulizia delle piazzole di sosta sulla SS36

Importante accordo tra i Comuni del lago e Silea per la pulizia della SS36. I sindaci di Varenna, Perledo, Colico, Dervio, Abbadia, Mandello e Lierna martedì pomeriggio si sono recati in Regione Lombardia, alla presenza dell'assessore agli Enti locali Massimo Sertori, per firmare il provvedimento grazie al quale Silea si occuperà, a zero spese per i Comuni stessi, della pulizia delle piazzole di sosta lungo la Strada Statale 36. Si risolverà così una problematica annosa che negli ultimi anni ha spesso fatto discutere, sollevando critiche.

«Abbiamo ringraziato l'assessore per l'impegno preso - spiega Stefano Cassinelli, primo cittadino di Dervio - E abbiamo colto l'occasione, vista la presenza contemporanea di Anas e del sottosegretario alla presidenza della Regione Antonio Rossi, per parlare della questione Olimpiade 2026 e degli interventi sulla SS36. I sindaci hanno ribadito che, oltre agli interventi programmati come lo svincolo di Colico e quello di Dervio, ritengono prioritari gli interventi di miglioramento della viabilità sulla SP72. È chiaro che in caso di crollo della galleria Monte Piazzo gli svincoli sono fondamentali, ma in caso di incidenti o altre emergenze, la SP72 non ha un calibro e non è adeguata alle esigenze di oggi, per cui abbiamo chiesto che in occasione delle Olimpiadi si cerchino soluzioni economiche per migliorare anche la Provinciale a lago».