Serata a sostegno di Telethon: applausi al coro Linearmonica

Molti applausi e un ottimo successo di pubblico e critica per l'esibizione del Coro Linearmonica all’interno delle iniziative per la Festa di Parè. Il concerto, che si è tenuto ieri, era inserito nel progetto “Coralmente, voci di cori per la ricerca” e promosso a sostegno di Telethon.

Nella cornice della Chiesa di Parè, diretto dal bravissimo maestro Samuele Rigamonti, il repertorio è spaziato dalla musica sacra agli spirituals, ad alcuni brani religiosi di autori moderni.

Nell’introdurre la serata (nelle foto) l’assessore Antonio Rusconi, a nome del sindaco e dell’Amministrazione comunale, ha ricordato l’unità della comunità di Parè e ha ringraziato in particolare la signora Lenti, figura storica dell’organizzazione della festa, e l’associazione “Amici di Parè“ per la collaborazione a questa iniziativa.

Gerolamo Fontana, a nome di Telethon, Coordinamento Provinciale di Lecco, e della Uildm, ha ringraziato il Coro formato in gran parte da giovani per la continua collaborazione a favore della ricerca medico scientifica.

