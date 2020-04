"Disegniamo la natura", concorso di pittura online promuove l'attenzione verso l'ambiente

Il Wwf Lecco, in collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro, propone un concorso di pittura online a premi per bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado, residenti oppure che frequentino una scuola della Provincia di Lecco. L'idea è di sfruttare il tempo di lockdown e le possibilità di internet e della rete per proporre un divertente concorso di pittura e disegno online, a partecipazione libera, con poche e semplici regole.

Tema del concorso gli animali selvatici che in questi tempi di quarantena si sono riavvicinati alle nostre città: caprioli e volpi, ma anche ricci e lucertole, api e farfalle, fringuelli e gazze. È sufficiente che sia un soggetto riconoscibile e del territorio lecchese.

I disegni possono essere realizzati con tecnica libera: pastelli o matite colorate, acquerelli o tempere, china o pennarelli, ma anche collage, non ci sono limiti alla creatività. Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati sulle pagine social del Wwf Lecco e su un apposito album fotografico dell'Associazione.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al concorso in formato digitale, mentre i migliori saranno premiati con un'iscrizione annuale al Wwf e una pubblicazione del Parco Regionale Monte Barro che collabora all'iniziativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Iscrizioni gratuite e aperte da lunedì 27 aprile a domenica 10 maggio sulla pagina dedicata del sito del Wwf Lecco.