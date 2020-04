«A Pasqua restate a casa ed evitate momenti conviviali allargati. Anche nei condomini»

«Sono numerose le richieste che in questi giorni ci sono pervenute da parte di condomini di poter organizzare, in occasione delle imminenti festività pasquali, barbecue e momenti conviviali allargati. A tutti diciamo: a Pasqua restate a casa, ed evitate assolutamente di organizzare rosticciate e barbecue in condominio». Lo afferma Marco Bandini, presidente di Anaci Lecco, l'Associazione degli amministratori di condominio, nei giorni dell'emergenza Covid-19. In vista di Pasqua e Pasquetta preoccupano non solo le uscite di casa ancora vietate se non per motivi di reale necessità, ma anche possibili aggregazioni condominiali, a loro volta pericolose.

«La particolare situazione con cui siamo costretti a confrontarci per effetto del Covid-19 è certamente particolare e, per molti, difficile da vivere - continua Bandini - Riteniamo tuttavia che non debba essere in alcun modo abbassata la guardia e che, quindi, vadano evitate situazioni che, oltre a poter compromettere i sacrifici di queste settimane, possano arrecare fastidio o disturbo agli altri condomini. Se è vero che il condominio è per sua natura una comunità, dobbiamo tutti assumerci la responsabilità e avere comportamenti rispettosi degli altri».