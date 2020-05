Incontro virtuale di protesta a favore della categoria Benessere: «Ripartiamo: riaprire prima si può, in sicurezza»

Continua l’azione di pressing da parte di Confartigianato affinché, nel rispetto delle norme di sicurezza, le imprese appartenenti alla categoria benessere possano riprendere con la loro attività il prima possibile. A livello nazionale l'associazione di categoria ha già presentato al Governo un protocollo in cui sono contenute le proposte per lavorare in sicurezza, con la tutela assoluta degli imprenditori stessi, dei loro collaboratori e dei clienti. Inoltre, sono stati sollecitati ad intervenire sul tema i parlamentari di ogni territorio, ovviamente compresi i rappresentanti politici di Lecco.

Confartigianato difende la categoria Benessere: «Deve poter riaprire prima»



Per tenere alta l’attenzione sul tema, Confartigianato Imprese Lecco propone per le aziende appartenenti alla Categoria Benessere - Acconciatori, Estetisti, Tatuatori - un incontro virtuale di “protesta” contro la decisione del Governo di concedere la riapertura delle attività solo a partire dal 1° giugno.



L'incontro online si terrà domani, venerdì 8 maggio dalle ore 11:00 alle 12:00. Interverrano: Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco; Tiziana Chiorboli, Presidente di Confartigianato Acconciatori e Confartigianato Benessere; Giuseppe Lacorte, presidente categoria Benessere Confartigianato Imprese Lecco; Vittorio Tonini, segretario generale Confartigianato Imprese Lecco; Virginio Brivio, sindaco di Lecco; onorevole Gian Mario Fragomeli (Pd); senatore Paolo Arrigoni (Lega); senatrice Antonella Faggi (Lega).