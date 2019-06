La moda in Piazza Garibaldi conquista i lecchesi

Grande successo per la sfilata organizzata da Confartigianato Imprese Lecco. Protagoniste, giovedì sera in Piazza Garibaldi, le aziende associate che hanno proposto i loro abiti e le loro creazioni: abbigliamento casual e dallo stile metropolitano, capi in pelle, abiti da cerimonia e sposa che hanno fatto da contraltare a divise da lavoro.

Ogni artigiano - una decina quelli che hanno partecipato - ha proposto il "best of" delle proprie collezioni. I lecchesi hanno apprezzato, gremendo la piazza fino a tarda ora. Le aziende artigiane che hanno dato vita alla serata sono Arti e Mestieri, Confar, Dettagli di capogiro, Ga. Wi., Chiara Sironi Fashion Stylist, Foto Ponessa di Ponessa Sandro & Ponessa Salvatore, Fiorista Nunzio, con la scuola Galas Lecco.