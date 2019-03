Chiusura della SP72 per frana, commercianti critici: «Urge soluzione definitiva»

I commercianti critici sulla chiusura della Strada Provinciale 72 a Bellano a causa della frana. L'arteria, sabato, è stata riaperta con un senso unico alternato, ma il problema rimane e ha forti ricadute sulla viabilità verso Varenna e i paesi lacustri.

«Quest'ultima interruzione dimostra la fragilità delle soluzioni adottate per risolvere il problema - spiega il vicepresidente vicario di Confcommercio Lecco, Severino Beri - Da quando c'è stata la prima chiusura, a seguito della frana dello scorso autunno, è già la terza-quarta volta che viene adottato un provvedimento simile. È evidente che dopo cinque mesi il problema non è stato ancora risolto né pare essere stato definito un piano risolutivo. Eppure la Regione sembra avere dato il via libera alle risorse economiche necessarie».

Beri, che è anche presidente di Federalberghi Lecco, continua: «Siamo alle soglie della Pasqua e dei ponti che precedono la stagione estiva. Nelle prossime settimane i turisti sono destinati a crescere: non possiamo accoglierli con risposte improvvisate altrimenti sarà il caos. Una soluzione definitiva è necessaria non solo per chi arriva da fuori, ma anche per i residenti e per chi si muove su quella strada per motivi di lavoro o studio. Un territorio già in sofferenza dal punto di vista infrastrutturale non può accettare passivamente questi continui stop ai collegamenti».