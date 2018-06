Consegnati i bidoni, al via la differenziata ai Piani Resinelli

Sabato scorso ai Piani Resinelli si è svolta la distribuzione dei secchi gialli, dei sacchi viola e dei calendari per il periodo sperimentale di raccolta differenziata che prenderà il via lunedì 2 luglio.

Gli amministratori si sono alternati durante la giornata. Al mattino erano presenti i rappresentanti dei Comuni di Abbadia e Ballabio, al pomeriggio si sono aggiunti quelli di Mandello. Il Comune di Lecco che ha un esiguo numero di residenze ha partecipato agli incontri preparatori.

Per tutta la giornata i tecnici di Silea sono stati presenti per rispondere alle domande e affrontare le problematiche, in particolare per rispondere alle esigenze degli esercenti a cui è stato anche consegnato un contenitore giallo più grande.

La partecipazione è stata numerosa: sono stati consegnati più di 150 secchi.

Il giorno successivo, domenica 24 giugno, è stato possibile ritirare il materiale all'ufficio turistico, rivolgendosi al signor Paolo. Lo stesso si potrà fare nei prossimi week-end negli orari di apertura (9.30/12.30 e 14/17).