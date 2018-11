Consegnati i pellet e i generi alimentari ad Amatrice

Sono stati consegnati i 144 quintali di pellet partiti dal Lecchese e diretti ad Amatrice. Non solo: anche generi alimentari sono arrivati dal nostro territorio alle famiglie colpite dal terremoto del 2016.

Si è conclusa così un'altra "missione" all'insegna della solidarietà, varata dal Gruppo Antincendio Vendrogno Casati con il toscano Enzo Di Marzo e la Pro loco Gerola Alta, ai quali si è aggiunto il Ccrs - "Associazione di volontariato centro coordinamento radio soccorso" che ha raccolto pasta e scatolame poi consegnati ad Amatrice.

Enzo di Marzo, pisano e "anima" di questo nuovo viaggio, racconta così l'esperienza: «È stato come sempre toccante e bellissimo. Per lavoro ho conosciuto tantissime persone, ma poche come i lecchesi: avete un grande cuore, siete persone eccezionali». Il viaggio della solidarietà è terminato venerdì 2 novembre, concluso da un pranzo nel segno dell'amicizia insieme alle famiglie colpite dal terremoto (nelle foto sotto inviateci da Enzo Di Marzo).

