Lecco, a settembre riaprono gli sportelli informativi gratuiti in Municipio

Riprendono, dopo la pausa estiva, le attività di consulenza e supporto offerte dagli sportelli gratuiti attivati in Municipio e rivolti ai cittadini di Lecco e provincia.

Mercoledì 4 settembre riapre lo sportello informativo Amianto, gestito dall'associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma, che risponde al numero 329 0915734. Il servizio fornisce informazioni generali sull'amianto, sulla sua diffusione, sulle malattie correlate, sui diritti degli ammalati di mesotelioma e sulle procedure amministrative, in collaborazione con il servizio ambiente del Comune di Lecco.

Giovedì 5 settembre è la volta delle consulenze notarili fornite dai notai del Collegio dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, che ogni due settimane offrono informazioni di base e un orientamento su compravendite e mutui casa, successione, testamento biologico, donazione organi e amministratore di sostegno. Venerdì 6 settembre riapre lo sportello di prevenzione e contrasto del sovraindebitamento, gestito da Federconsumatori e Movimento Consumatori di Lecco. Le consulenze sono disponibili ogni venerdì dalle 10 alle 12 e intendono prevenire e fornire gli strumenti per affrontare la sovraesposizione debitoria.

La settimana seguente, mercoledì 11 settembre, tornerà operativo lo sportello Energia, attivato dal servizio ambiente del Comune di Lecco al primo piano della sede di via Sassi 18. Il servizio sarà operativo ogni due settimane, dalle ore 15 alle 19, con accesso libero, ovvero senza appuntamento, per tutti i cittadini del territorio provinciale interessati ai temi dell'efficientamento energetico degli edifici, degli incentivi sulla riqualificazione energetica e sui sistemi di mobilità dolce.

Giovedì 12 settembre riprendono con cadenza mensile le consulenze in materia condominiale gestite dai professionisti di Anaci della provincia di Lecco, in grado di fornire a proprietari e inquilini informazioni e supporto sulle questioni legate alla gestione e all'amministrazione del condominio, contratti e spese, diritti e doveri dei condomini, locazioni e multiproprietà. Nel corso della medesima giornata, dalle ore 11 alle 14, ritornerà operativo anche il punto informativo sulla mediazione familiare, rivolto a coloro che si trovano in una situazione di conflitto, di coppia o in famiglia, e intendono trovare una modalità pacifica di affrontare e risolvere la controversia. Il servizio, con cadenza quindicinale, è gestito dai mediatori dell'associazione Epeira, che rispondono al numero 346 3220400.

Per accedere alle consulenze gratuite è necessario prenotare, telefonando al servizio comunicazione del Comune di Lecco ai numeri 0341 481243 - 254 - 397 - 412, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica segreteria.comunicazione@comune.lecco.it oppure, in alcuni casi, prendendo contatti con l'associazione che gestisce lo sportello.