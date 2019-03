Contrasto alla violenza nei luoghi di lavoro, in tanti al convegno

Ottima partecipazione e interesse per il convegno “La violenza nei luoghi di lavoro, come riconoscerla e gestirla”, che si è svolto oggi, venerdì 1° marzo, presso la Casa dell’Economia di Lecco. Il corso è stato organizzato dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Lecco e dall’Ats della Brianza, destinato principalmente all’aggiornamento formativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e ha preso piede a partire dall'accordo sulla prevenzione della violenza e molestie nei luoghi di lavoro, sottoscritto a Lecco nell’aprile del 2018 con le parti sociali.

Adriana Ventura, Consigliera di Parità della Provincia di Lecco, ha introdotto i lavori ringraziando coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento ed evidenziando le ragioni principali alla base del progetto: «Questa mattinata nasce dalla messa in campo dell’accordo sulle molestie nei luoghi di lavoro, che nel nostro territorio ha visto una grande condivisione, e dagli studi condotti sia in ambito europeo che nel nostro Paese, dai quali emerge chiaramente che la violenza sul posto di lavoro è una grave fonte di deterioramento della salute e del benessere. Il continuo cambiamento del contesto - ha proseguito la Consigliera di Parità - l’aumento dei ritmi di lavoro e le incertezze in materia di occupazione possono influenzare il livello di stress e costituire un terreno fertile per la violenza e le molestie sul posto di lavoro. Il contrasto di questo fenomeno in crescendo richiede quindi la messa in campo di adeguate misure di prevenzione e, soprattutto, risulta necessaria un’interazione tra tutti i soggetti del mondo del lavoro: imprenditori, lavoratori e le loro rappresentanze, nonché ogni altro soggetto che a vario titolo interviene in questo contesto».

Clara Camerin, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ats Brianza ha sottolineato l’importanza del tema e la crescente attenzione che fortunatamente sta acquisendo: «La nostra Agenzia di Tutela della Salute sostiene attivamente tutte le politiche di contrasto a ogni forma di violenza, partecipando e sostenendo le attività delle Reti Antiviolenza che insistono nel territorio; allo stesso modo sovraintendiamo le attività del servizio sociosanitario per l’applicazione delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono violenza».

Durante la mattinata si sono susseguiti diversi interventi di esperti sul tema; in particolare la dottoressa Claudia Toso, Medico del Lavoro per il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats Brianza, ha spiegato il ruolo della Regione nel contrasto del fenomeno della violenza nei luoghi di lavoro, il professor Raffaele Latocca, Direttore dell’Unità Medicina del Lavoro presso l’Ospedale San Gerardo di Monza ha fornito un inquadramento epidemiologico del fenomeno e impatto sulla salute psicofisica delle molestie, della violenza e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro, mentre il dottor Moreno Cogliati, Direttore Inail di Lecco, ha introdotto il ruolo dell’Inail nel contrasto del fenomeno della violenza nei luoghi di lavoro.

Altri interventi hanno visto la dottoressa Roberta Vaia, Responsabile Sicurezza Segreteria Cisl Milano, espletare la normativa di riferimento comunitaria e nazionale, e la dottoressa Anna Danesi, avvocata esperta in Diritto del lavoro e discriminazioni, definire la Tutela giuridica e tutela sindacale della dignità del lavoro.

Gallery