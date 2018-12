Finanziate le riqualifiche degli impianti sportivi a Valmadrera, Carenno e Molteno

Sono tre i progetti finanziati con il bando regionale per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi, per un totale di poco meno di 300mila euro. Si tratta dell'impianto di Valmadrera (150mila euro) e di quello di Carenno (106mila euro), entrambi già esistenti, e di quello di Molteno, parzialmente esistente, finanziato con 43.285 euro.

In tutto, a livello regionale, sono stati stanziati 8 milioni a fondo perduto a favore di 68 progetti, scelti con un criterio della base provinciale ripartito in base al numero degli abitanti.

«Abbiamo voluto privilegiare la riqualificazione degli impianti esistenti - ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore regionale allo Sport e Giovani - valorizzando però anche le nuove costruzioni. Dei 68 progetti 58 sono ristrutturazioni e adeguamenti di impianti esistenti e 10 nuovi. In particolare, gli interventi riguarderanno la messa a norma, la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'efficientamento energetico oltre a migliorare e riqualificare i servizi per l'attività sportiva comprendendo spogliatoi, tribune e agli spazi accessori per le aree verdi. Abbiamo deciso di venire incontro ai comuni lombardi con un aiuto concreto. Con queste manovre - ha proseguito Cambiaghi - vogliamo sviluppare lo sport di base, dare la possibilità a tutti di essere protagonisti su un campo da gioco».