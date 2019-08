Contributi: un milione di euro per i piccoli comuni del Lecchese

Preziose risorse, per un ammontare di 10,8 milioni di euro, destinate ai piccoli Comuni lombardi fino a 5mila abitanti e alle Unioni di Comuni, che, nel settembre 2018, erano stati ammessi alla graduatoria per l'assegnazione di fondi destinati alla manutenzione urgente del territorio, ma non ancora finanziati.

Queste risorse sono state rese disponibili, su proposta dell'assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori, con l'approvazione in Consiglio regionale dell'assestamento del Bilancio, per completare lo scorrimento dell'elenco di tutti i Comuni aggiudicatari del bando.

«Siamo giunti, con questa seconda tranche, al finanziamento di circa 600 interventi - ha spiegato Sertori - realizzati dai piccoli Comuni su tutto il territorio lombardo, in particolare sulla rete stradale locale, sugli edifici pubblici e sul patrimonio comunale, che significa aver garantito alle piccole Amministrazioni comunali un supporto concreto e necessario per la messa in sicurezza delle proprie comunita', ma anche aver dato un sostanziale sostegno a quelle azioni locali che aiutano a superare fragilità territoriali e a mantenere i servizi alla comunità».

Con l'assegnazione di un primo contributo regionale di 9 milioni nel dicembre 2018 erano stati finanziati 249 interventi dei 609 ammessi al bando (ossia il 41 per cento del totale). Con la manovra di Bilancio 2019, Regione Lombardia ha messo a disposizione ulteriori fondi, finanziando la quasi totalità degli aventi diritto. Non potranno ricevere il contributo solo quei Comuni che, nel frattempo, hanno modificato l'intervento previsto in graduatoria, oppure hanno beneficiato del contributo statale a totale copertura dei costi dell'intervento o di altri finanziamenti regionali.

«I piccoli Comuni - ha sottolineato Sertori - concorrono in maniera importante a scongiurare lo spopolamento dei territori montani e, pur dovendo far fronte a esigenze e difficoltà economiche per l'erogazione di servizi, la loro differenza va considerata un valore aggiunto per Regione Lombardia. Il mio impegno - ha concluso - è dunque quello di continuare a dare loro sempre più attenzione e supporto per garantirne la sopravvivenza».

I Comuni beneficiari in provincia di Lecco

Per la provincia di Lecco sono state stanziate risorse complessive per 1 milione di euro, raggiungendo così un totale di 30 Comuni:

Ballabio (40.000 euro)

Bosisio Parini (36.000 euro)

Carenno (40.000 euro)

Cremeno (24.400 euro)

Erve (36.000 euro)

Imbersago (18.900 euro)

Malgrate (40.000 euro)

Margno (40.000 euro)

Monte Marenzo (37.800 euro)

Osnago (40.000 euro)

Premana (40.000 euro)

Unione Bellano Vendrogno (40.000 euro)

Valgreghentino (26.650 euro)