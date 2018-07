Contributo di 2,7 milioni per i minori in difficoltà, l'ente capofila è lecchese

Una pioggia di contributi per sostenere i minori in difficoltà. L'impresa sociale "Con i bambini" ha approvato il progetto "Batti il cinque!" presentato da una rete di fondazioni di comunità che vede la Fondazione comunitaria del Lecchese nel ruolo di capofila e le Fondazioni di comunità di Brescia, Mirafiori, San Gennaro-Napoli e Messina in qualità di partner.

Il progetto è finalizzato a sostenere minori in condizione di fragilità sociale nei territori di competenza delle cinque fondazioni, con una stimolante connessione tra scuole, famiglie e comunità locali. Il contributo approvato da "Con i bambini" è pari a 2.700.000 euro, a fronte di un valore progettuale di 3.500.000 euro.

Centinaia di ragazze e ragazzi in età compresa tra i 5 e i 14 anni parteciperanno ad attività integrative all'interno delle scuole, esperienze pomeridiane a carattere sportivo e culturale, momenti di incontro per le loro famiglie ed esperienze formative ed educative.

«L'approvazione del progetto è motivo di grande soddisfazione per la Fondazione comunitaria del lecchese» afferma il presidente Mario Romano Negri «e conferma il ruolo che può ricoprire la nostra organizzazione al servizio del territorio lecchese. La Fondazione di Lecco è stata la prima fondazione di comunità a nascere in Italia e si accinge a compiere i vent'anni di vita nella primavera del prossimo anno. In tutto questo tempo abbiamo lavorato per andare oltre la dimensione puramente erogativa, candidandoci a essere soggetto capace di ricomporre le risorse territoriali e metterle al servizio di un welfare comunitario e generativo».

Le realtà del territorio coinvolte

Nel territorio lecchese, il progetto "Batti il cinque" coinvolgerà scuole, comuni, associazioni e cooperative sociali operanti nell'ambito distrettuale di Lecco. Ad oggi risultano coinvolte: Fondazione comunitaria del Lecchese (ente capofila); Istituto comprensivo Ticozzi - Lecco; Istituto comprensivo di Galbiate; Istituto comprensivo Carducci - Olginate; Istituto comprensivo di Valmadrera; Istituto comprensivo di Molteno; Comune di Lecco Ente- Capofila Ambito distrettuale di Lecco; Cooperativa sociale Sineresi; Cooperativa sociale La vecchia quercia.

«Il progetto per come è stato pensato è coerente e conferma le recenti scelte della programmazione territoriale - afferma Paola Viganò, presidente dell'Ambito distrettuale di Lecco - Innovazione e prossimità sono infatti le parole chiave del piano di zona 2018-2020: innovazione, con l'obiettivo di stringere nuove partnership pubblico privato nella realizzazione degli interventi sociali e in particolare con la Fondazione Comunitaria e prossimità, con la previsione di una programmazione vicina ai territori realizzata grazie all'aggregazione di Comuni (poli territoriali)».

Il progetto prenderà avvio nell'autunno 2018 e avrà durata triennale.