Gestione del rischio amianto, in 170 a confronto. «Serve necessaria informazione»

Giovedì 15 novembre nella sala conferenze di Confindustria Lecco si è svolto il convegno "Gestione Rischio Amianto" organizzato dal Gruppo Aiuto Mesotelioma insieme a Legambiente Lecco e ordini ingegneri, Assoamianto, architetti e geometri e il Comune di Lecco con il patrocinio del Comune di Olgiate Molgora, della Provincia di Lecco, della Fondazione Comunitaria Lecchese.

La sala è stata "sold out": presenti circa 170 persone tra tecnici e amministratori, che con attenzione e interesse hanno seguito i vari relatori fino alla fine. Il presidente del Gruppo aiuto mesotelioma Cinzia Manzoni ha presentato l'associazione e tramite la visione di un cortometraggio realizzato da studenti lecchesi ha sottolineato l'importanza della bonifica e di tutte le pratiche che devono essere fatte in sicurezza per poter proteggere la salute di tutti e delle nuove generazioni.

Il moderatore Alberto Invernizzi, membro della commissione tecnica del Gam, ha presentato vari relatori tra i quali Emanuele Cavallaro - sindaco di Rubiera - che ha portato la testimonianza del suo comune dove l'amianto è stato mappato e quasi integralmente bonificato. Presenti anche Chiara Brebbia del Comune di Lecco che insieme all'assessore Alessio Dossi hanno annunciato le nuove misure adottate per ottenere la bonifica anche sul nostro territorio.

«A tal proposito il Gam - ha spiegato Cinzia Manzoni - vuole ribadire che è soddisfatto che l'Amministrazione di Lecco abbia firmato il protocollo d'intesa con il Comune di Valmadrera per pubblicare un bando al fine di ottenere listini dei prezzi calmierati dalle aziende e rivolto ai cittadini privati per incentivare la bonifica, ma sosteniamo ancora una volta che questo bando da solo non è sufficiente, la lotta all'amianto si deve fare con la corretta informazione. Ci auguriamo quindi che l'Amministrazione oltre a questo bando possa dare concretezza a un'informazione ai cittadini molto più efficace ed efficiente anche tramite il sostegno e l'aiuto che l'Amministrazione deve dare al Gruppo aiuto mesotelioma perché la battaglia all'amianto si conduce insieme, i gesti dell'Amministrazione sono validi ma non sono nulla se non vi è una corretta informazione ai cittadini sul territorio. Per questo auspico che il Comune e il sindaco tendano veramente una mano al Gam e si porti avanti un'azione strutturata insieme anche finanziata per avere informazione coerente sul territorio».

Questa settimana di incontri del Gam proseguirà sabato 17 novembre con il dibattito "Liberi di respirare: insieme contro l'amianto" in Sala Ticozzi. L'invito a partecipare è rivolto questa volta a tutti i cittadini per comprendere meglio ciò che si può fare e una maggiore informazione sugli aggiornamenti delle situazioni critiche in città.