Forze dell'ordine a raccolta per i reati contro gli animali

Il Servizio Igiene Urbana Veterinaria del Dipartimento Veterinario dell'Ats della Brianza organizza un convegno sul tema dei reati e degli illeciti nella gestione animali, invitando tutti i comandi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia di Lecco, Polizia Provinciale, Carabinieri, Carabinieri Forestali e Polizia.

Si terrà giovedì 18 ottobre dalle ore 14 alle 17.30 nella sala convegni della sede Ats di Corso Carlo Alberto 120 a Lecco il convegno "Reati e illeciti verso gli animali, gestione degli animali pericolosi: coordinamento delle forze di pubblica sicurezza e dipartimento veterinario dell'Ats".

«L'idea di organizzare questo evento - spiega il Direttore del Servizio Igiene Urbana Veterinaria Diego Perego - nasce dalle modifiche introdotte dalle recenti normative in materia di gestione degli animali d'affezione, ma soprattutto dall'aumento esponenziale dei reati e degli illeciti amministrativi causati da una non corretta gestione deglia animali domestici, in particolare in relazione all'aumento della popolazione canina in tutto il territorio».

La disponibilità della presenza del Procuratore della Repubblica di Lecco Antonio Chiappani rende particolarmente interessante l'evento.

«Questo incontro - continua il dottor Perego dell'Ats Brianza - vuole essere un momento di confronto operativo sulle problematiche più frequenti che nascono dallo scorretto rapporto uomo-animale, nella convinzione che solo un efficace coordinamento tra operatori del Dipartimento veterinario Ats e forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio, con la regia della Procura della Repubblica, possa portare a ottimizzare l'azione di prevenzione e repressione degli illeciti».

Il convegno si rivolge a tutti i comandi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia di Lecco, Polizia Provinciale, Carabinieri, Carabinieri Forestali e Polizia. Il programma prevede, dopo i saluti della Direzione aziendale alle 14, l'intervento del procuratore di Lecco Antonio Chiappani che parlerà degli illeciti penali e del coordinamento tra gli enti sul territorio per un'efficace opera di prevenzione; a seguire Diego Perego illustrerà la normativa amministrativa del settore veterinario, mentre chiuderà il convegno la dottoressa Manuela Michelazzi parlando dell'aggressività del cane, lasciando poi spazio alla discussione.

La presenza va confermata all'indirizzo siuv@ats-brianza.it.