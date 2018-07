Cooperazione pubblico-privato: inaugurato il nuovo vicolo Granai

Nella serata di giovedì 12 si è tenuta una bella serata nel rinnovato vicolo Granai, esempio di come sia possibile realizzare la tanto invocata collaborazione tra pubblico e privato. Ad aprile, infatti, i titolari de "Il Torchio" e l'Amministrazione comunale hanno messo al caratteristico passaggio che si affaccia sul centro città, uno scorcio sul lago a qualche metro da piazza Cermenati. Qui si è realizzato il primo accordo di opera pubblico-privata che non riguardi un monumento o un'aiuola, bensì una via pedonale.

Lorenzo Gianola e Claudia Carrara, titolari dal novembre 2016 del "Torchio", hanno organizzato un evento privato per mostrare la nuova veste del vicolo, reso ancor più particolare dalla presenza di alcune arcate luminose che illuminano la via e dall'arredo scelto per arredare la parte esterna del ristorante. La serata è anche stata una sorta di presentazione della rinnovata veste del breve snodo viabilistico pedonale, nonostante l'intervento sia stato terminato qualche settimana fa.

