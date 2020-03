Attivo il servizio di ritiro e consegna della biancheria ai pazienti del Manzoni

Per limitare allo stretto indispensabile l'afflusso e la presenza di persone nella struttura ospedialiera ingolfata dall'emergenza Covid-19, l'Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco ha rilevato la necessità di evitare che i familiari delle persone ricoverate accedano all'ospedale per la consegna e il ritiro della biancheria dei congiunti, in qualunque reparto siano questi ricoverati.

L'Asst, tramite il proprio Servizio sociale, ha organizzato con Croce rossa italiana di Lecco la consegna e il ritiro della biancheria in modo coordinato presso la hall dell'Ospedale di Lecco nell'apposito spazio allestito dalle ore 12 alle ore 14, da lunedì a venerdì.

Alcuni comuni si sono inoltre organizzati in appoggio alle famiglie centralizzando la raccolta e consegna degli indumenti per evitare che troppe persone accedano all'Ospedale.

I recapiti sul territorio

Le famiglie/persone residenti nei Comuni dell'Ambito di Lecco che hanno esigenza di portare il cambio della biancheria al congiunto possono contattare i seguenti referenti:

Polo territoriale Comune di Lecco

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Lecco: tel. 0341 498306

Polo territoriale Brianza Ovest: Comuni di Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costamasnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello

TIZIANO CORTI tel. 331 2357467 (in caso di mancata risposta è possibile inviare un sms o messaggio Whatsapp per essere richiamati)

Polo territoriale Brianza Est: Comuni di Annone Brianza, Castello Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Oggiono, Sirone

SIMONE BUZZELLA tel. 346 3003002 (in caso di mancata risposta è possibile inviare un sms o messaggio Whatsapp per essere richiamati)

Polo territoriale Valle San Martino: Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate,Valgreghentino, Vercurago

CLARA GASPERINI tel 345 0697492 (in caso di mancata risposta è possibile inviare un sms o messaggio Whatsapp per essere richiamati)

Polo territoriale Lago: Comuni di Pescate, Malgrate, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario

ALICE OGGIONI tel. 345 3788726 (in caso di mancata risposta è possibile inviare un sms o messaggio Whatsapp per essere richiamati).

L'incaricato, sentite le esigenze della famiglia, contatta direttamente l'ospedale ai numeri dedicati per organizzare ritiro e consegna della biancheria.

Le persone/famiglie residenti in altri comuni/territori che non dispongono di servizio centralizzato, devono seguire questa procedura:

Il familiare, o la persona incaricata dalla famiglia, concorda per telefono o mail il giorno e l'orario indicativo per la consegna/ritiro della biancheria contattando (da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 16):

A.S. Tiziana Mason - 0341 489652 - t.mason@asst-lecco.it

A.S. Laura Spinelli - 0341 489651 - l.spinelli@ asst-lecco.it

Le procedure da seguire

La biancheria sporca delle persone ricoverate verrà consegnata in appositi sacchetti sigillati (doppio imballo) per garantire l'assoluto rispetto delle norme igieniche ora più che mai necessarie.

La biancheria delle persone ricoverate a seguito di infezione deve essere lavata seguendo le modalità indicate dall’Istituto Superiore di Sanità:

Togliere la biancheria contaminata dal sacchetto indossando i guanti. Non agitare la biancheria sporca ed evitare il contatto diretto con la pelle e i propri indumenti.

Lavare la biancheria del malato in lavatrice a 60-90° usando un normale detersivo o aggiungendo prodotti sanificanti, e far asciugare accuratamente.

Pulire eventuali superfici venute a contatto con la biancheria con un disinfettante domestico a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%.

Il sacchetto contenente la biancheria sporca deve essere smaltito nel sacco della raccolta indifferenziata

Si ricorda che è consentito far recapitare ai pazienti anche piccoli oggetti quali carica batteria, biscotti e altro.