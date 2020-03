I commercianti chiudono spontaneamente, i sindaci ringraziano. Servizi a domicilio

L'emergenza Coronavirus sta mostrando anche, nel momento di crisi che riguarda tutti, il volto più bello e solidale della popolazione lecchese. Vista la situazione, mentre la Regione pensa seriamente a disposizioni più restrittive, e anche Confcommercio avvisa i propri iscritti, molti commercianti e artigiani hanno deciso spontaneamente di abbassare la serranda fino a quando la situazione non sarà tornata alla normalità. Una scelta coraggiosa, dolorosa dal punto di vista economico, ma probabilmente necessaria a far sì che la diffusione del Covid-19 possa rallentare.

Mandello, Fasoli: «Invito chi non ha ancora chiuso a farlo»

Sui paesi del lago sono già in tanti ad averlo fatto. A Mandello è arrivato anche il messaggio forte del sindaco Riccardo Fasoli. «È necessario un grande senso di responsabilità - ha spiegato - Non si può non pensare all'aspetto economico di una simile scelta, per altro già obbligatoria per palestre, cinema, centri sportivi ecc. ma è il momento di fare di tutto per tutelare noi stessi, i nostri cari e la nostra comunità. Uscire di casa per spesa alimentare, farmacia e lavoro non si concilia con le attività aperte. Ringrazio chi ha già chiuso e chi deciderà di farlo».

Nel grosso centro lariano, molti esercizi commerciali hanno deciso di effettuare il servizio a domicilio. Ecco l'ultimo elenco aggiornato disponibile.

Bellano: la Protezione civile porta i farmaci a casa

A Bellano i dipendenti del Comune e i volontari della Protezione civile comunale, con il Gruppo Antincendio di Vendrogno, in questi giorni di crisi stanno gestendo il servizio spesa di alimentari e farmaci a domicilio, messo a disposizione dai commercianti bellanesi.

A questo proposito è giunto il ringraziamento del sindaco Antonio Rusconi. «Ringrazio di vero cuore i commercianti, ristoratori, bar, artigiani bellanesi che stanno decidendo di chiudere con senso di responsabilità e anche con tanto dolore i propri negozi per fare in modo che chi ancora in questi giorni non ha capito che deve rimanere a casa e annullare tutto ciò che non è essenziale e inderogabile lo capisca in questo modo - sono le sue parole - Un Grazie di cuore anche a coloro che tengono aperto per garantire i servizi essenziali ai cittadini e lavoratori. Quando l'emergenza sarà finita ricordiamoci tutti come comunità l'importanza del nostro tessuto di operatori economici di vicinato».

L'elenco dei commercianti che hanno chiuso spontaneamente a Bellano:

Crotto di Biosio - Barbara Denti

Ristorante la Darsena

Ristorante Lido - Salvatore Basta

Bar Arrigoni - Nadia - Susi

Bar Centrale da Roberta

Bar Roma - Ubaldo Ulyath Burini

Bar Testori

Bar Arnold's Bellano

Bar Stazione

Chiosco di Bellano

Pasticceria Lorla

Il Gelataio Matto

cartoleria Monica Lazzari

Il mercatino Federica Acquistapace

La nuvola - Sara La Nuvola Valsecchi

La piazzetta Eleonora Balbiani

Acconciature Michele Bosisio

I Denaro - Serena Denaro

Ivo Petilli Ivo

Massimo Gottifredi

Acconciature Walter - fuori di testa

Riccioliscio - Rossella Denti

Parrucchiera Renata Gottifredi

Laura Acconciature

Roel estetica

Simo abbigliamento - Simona Fantetti

Artigianpelle - Flora Codega

Paruzzi Oreficeria - Marzio Vergottini

Grafiche Rusconi - Paolo Rusconi

Studio dentistico Marco Alberto Bianchi (per emergenze contattarlo tramite Messenger)

Ristorante Cavallo Bianco, Trattoria del Ponte, Anna Bernina, All'Orrido faranno solo ed esclusivamente servizio ai lavoratori dalle 12 alle 14.

Lierna, Stefanoni: «Servizio a domicilio con una semplice telefonata»

Il servizio di consegna a domicilio è stato attivato anche a Lierna. Questo il messaggio del sindaco Silvano Stefanoni. «La diffusione dei contagi del Corona virus e la situazione degli ospedali sono molto serie - spiega - Raccomando a tutti di non muoversi da casa, se non avete un'estrema necessità o urgenza. Solo se tutti capiamo, che non siamo immuni e possiamo contribuire ad arrestare la sua diffusione, comportandoci con maturità e responsabilità, riusciremo a sconfiggerlo ed a salvaguardare il maggior numero di vite umane e anche la nostra. Accogliamo la grande opportunità, che ci offrono i negozianti e la farmacia del nostro paese e chiediamo il servizio a domicilio con una semplice telefonata».

Abbadia: chiusa persino la passerella a lago

Ad Abbadia Lariana, il messaggio del sindaco Roberto Azzoni, che lunedì sera ha annunciato l'attivazione di alcuni importanti servizi comunicativi con la popolazione, compreso il numero WhatsApp del Comune per ricevere aggiornamenti, è chiaro: «Date le disposizioni del Prefetto, in questo momento la Polizia locale sta predisponendo la chiusura dei parchi gioco, dei parchi comunali e della Passerella a lago. Un segnale ancora più forte per dire restiamo a casa».