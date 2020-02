Coronavirus: i sindaci non concedono le palestre per l'attività giovanile

I sindaci non concedono l'autorizzazione a utilizzare le palestre, l'attività sportiva giovanile non riparte. È quanto accade in alcuni paesi brianzoli per via dell'emergenza Coronavirus. Nonostante la circolare di Regione Lombardia che nel pomeriggio di giovedì ha sbloccato la possibilità di utilizzare gli impianti sportivi, a porte chiuse e senza l'utilizzo delle docce, le società stanno faticando a trovare disponibilità.

È il caso, eclatante nelle dimensioni vista la mole di ragazzi e ragazze coinvolte, del Basket Costa Masnaga. «Il problema è che, nonostante la comunicazione giunta dalla Regione - spiega il direttore generale Bicio Ranieri - nessun sindaco del territorio contattato concede la disponibilità per riprendere l'attività con le squadre amatoriali giovanili. Riaprire con l'ordine di non fare entrare nessuno in palestra o negli spogliatoi è un problema sia per le Amministrazioni sia per noi come società».

La principale difficoltà sarebbe proprio trovare persone disponibili, in capo ai Comuni o alle società stesse, che possano prestare servizio di sicurezza negli impianti, vigilando - in ossequio alle disposizioni regionali - che nessuno acceda alle strutture durante l'allenamento.

Tutto fermo, invece, per quanto riguarda l'attività agonistica. Il calcio, in Serie C, osserva un altro weekend di stop forzato così come la pallavolo, il basket e tutte le altre discipline.

La comunicazione della Fip