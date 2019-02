Novantacinque anni del Corpo Musicale "Brivio": tante iniziative rivolte a piccoli e grandi

In occasione dei 95 anni dalla fondazione, che ricorreranno proprio nel 2019, il Corpo Musicale Giovanni Brivio di Rancio di Lecco sta lanciando sul territorio nuovi e coinvolgenti progetti.

Oltre, infatti, alle attività di cui si occupa costantemente, a partire dallo scorso settembre è nata la Scuola di Musica: un vero e proprio progetto rivolto a chiunque voglia imparare a suonare uno strumento. Sono già partiti corsi per clarinetto, flauto traverso e batteria per gli allievi che ne hanno fatto richiesta, ma è sempre possibile, durante l'anno, attivare le lezioni desiderate.

La grande novità, però, è in partenza proprio ora! Dal 13 febbraio, infatti, prenderanno il via le iniziative per i più piccoli! Si tratta di laboratori di avvicinamento alla musica ideati per bambini in età prescolare. Diverse le proposte: "Giocare in musica" è un laboratorio di gruppo per bambini dai 3 ai 5 anni; "Sperimentare in musica" si rivolge invece alla fascia 24-36 mesi; ci sono poi le "Esplorazioni musicali" per i bambini dai 12 ai 24 mesi e, infine, "Abbracci musicali" che si rivolge ai neonati fino ai 12 mesi.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al Corpo Musicale con una mail a info@bandabriviolecco.it oppure scrivendo attraverso la pagina facebook "Corpo Musicale Giovanni Brivio" oppure, infine, contattando telefonicamente i referenti tramite i numeri riportati sulle locandine.

