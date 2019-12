Per le strade di Calolziocorte sfilano 250 Babbo Natale

Uno spettacolo in rosso, decisamente folcloristico e con finalità benefiche. Si è svolta questa mattina a Calolziocorte "Corri Babbo Corri", camminata non competitiva con partenza alle ore 9.30 da Piazza Vittorio Veneto e arrivo verso le 11.30 alla Casa di riposo Madonna della Fiducia di Foppenico.

La corsa è stata organizzata proprio dalla Rsa a sostegno di Telethon, in accordo con la Pro loco, gli Alpini, l'Avac e l'Amministrazione comunale di Calolziocorte. In tutto si sono presentati circa 250 persone vestite da Santa Claus. «Siamo molto soddisfatti, davvero una grande partecipazione per un fine nobile» ha commentato l'assessore con delega alle Manifestazioni Cristina Valsecchi.

Presente al colorito appuntamento, che ha destato simpatico interesse per le vie della città, una delegazione della giunta calolziese, compresi il sindaco Marco Ghezzi e il vice Aldo Valsecchi.