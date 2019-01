Formazione: al via i corsi 2019 di Confartigianato Imprese Lecco

Archiviate le ferie invernali, è ora di tornare a scuola anche per gli imprenditori artigiani e i loro collaboratori. Numerosi i corsi messi a punto dal team Formazione di Confartigianato Imprese Lecco con l’obiettivo di mettere a disposizione dei propri associati, ma non solo, momenti di specializzazione utili alle attività svolte in azienda. Dalle lingue straniere a corsi specialistici più tecnici, il ventaglio di proposte offerte dall’Associazione a partire dalle prossime settimane è il più ampio possibile.

«Nei prossimi giorni entrerà nel vivo l’offerta formativa della nostra Associazione rivolta sia agli imprenditori delle aziende associate a Confartigianato Imprese Lecco, sia ai privati - spiega Matilde Petracca, responsabile Formazione e Welfare Confartigianato Imprese Lecco - L’obiettivo è supportare e guidare i partecipanti in un percorso di crescita professionale che contribuisca ad aumentare la competitività aziendale. La formazione ricopre un ruolo chiave nella gestione delle imprese e oggi più che mai avere accesso a corsi tenuti da professionisti è fondamentale per migliorare e aumentare il proprio business. Per questo abbiamo messo a punto un programma ampio, che va incontro a molteplici esigenze e tiene conto delle nuove sfide a cui le MPMI sono chiamate a rispondere: dalla conoscenza delle lingue straniere, per le quali ci avvaliamo di insegnanti madrelingua, all’e-commerce, dall’informatica a corsi più tecnici dedicati ad alcune categorie specifiche. Il tutto a costi agevolati per i nostri associati e con la possibilità di accedervi anche per i non associati».

Ecco i corsi in programma. Maggiori dettagli, costi e schede di iscrizione sono consultabili sul sito internet www.artigianatolecchese.it Tutte le informazioni a formazione@artigiani.lecco.it 0341 250200

Confartigianato: i corsi in programma nel 2019

CORSO E-COMMERCE STRATEGIES & MANAGEMENT

Il corso di “E-commerce strategies & management” si svolgerà nella sede di Lecco (via Galilei 1) dal 16 gennaio al 6 febbraio. Strutturato in 4 lezioni serali, è rivolto principalmente a titolari d’azienda, CEO, amministratori, responsabili comunicazione/marketing ed export manager, ma resta comunque aperto a tutti gli interessati al mondo E-commerce. NOTA: per questo corso è possibile usufruire del bando Export 4.0 di Regione Lombardia che copre fino al 70% delle spese (per info in merito: ufficio Competitività, tel. 0341-250200, innovazione@artigiani.lecco.it).

CORSO INFORMATICA BASE

Partirà lunedì 21 gennaio il corso "Informatica base", durata 24 ore, lezioni una volta a settimana (lunedì sera) nel laboratorio informatico della sede di Lecco di Confartigianato, orario 18.30-20.30, programma word, excel e power point, nessun prerequisito richiesto.

PERCORSO SPECIALISTICO SUI CAMBI A GESTIONE ELETTRICA

Riprendono i corsi della nostra Associazione nell'ambito dell'offerta formativa specialistica per la Categoria Autoriparatori relativamente al biennio 2018-2019. Il primo appuntamento sarà il percorso specialistico "CAMBI A GESTIONE ELETTRICA", strutturato in 3 corsi articolati in 3 giornate singole:

1) corso sui CAMBI ROBOTIZZATI – martedì 22/01/2019

2) corso sui SISTEMI DSG – martedì 26/02/2019

3) corso sui CAMBI AUTOMATICI – martedì 26/03/2019.

CORSO PRE-INTERMEDIATE ENGLISH / PART 3

Previsto per lunedì 28 gennaio l'avvio del corso "Pre-intermediate English / part 3", che si svolgerà in 32 ore nella nostra sede di Lecco in via Galilei 1. E' il corso ideale per quanti vogliano raggiungere l'autonomia linguistica in termini di capacità espressiva e vocabolario. IMPORTANTE: test d'ingresso obbligatorio (solo per chi non ha frequentato il corso precedente) mercoledì 23 gennaio alle 17.00.

CORSO CAD 3D BASE

Programmato per mercoledì 6 febbraio l'avvio del corso "CAD 3D base", che si svolgerà in 24 ore nel laboratorio informatico della Fondazione Clerici di Lecco. Lezioni una volta a settimana il mercoledì sera, 18.30-20.30, richiesta una discreta conoscenza strumenti base Autocad 2D come prerequisito di ingresso.

CORSO BASE DI LINGUA TEDESCA

Ritorna a grande richiesta il corso di tedesco base, con avvio giovedì 7 febbraio, durata 24 ore, lezioni una volta a settimana 18.30-20.30, docente madrelingua. Già prevista anche la prosecuzione, con un nuovo corso di approfondimento ed un modulo specifico di tedesco commerciale.

CORSO BASE DI LINGUA SPAGNOLA

¡ El español es fácil ! è il titolo del corso di spagnolo base che partirà mercoledì 13 febbraio, durata 24 ore, lezioni una volta a settimana 18.30-20.30, docente madrelingua. Già prevista anche la prosecuzione, con un nuovo corso di approfondimento ed un modulo specifico di spagnolo commerciale.