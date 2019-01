A Lecco un corso per formare barman e operatori del settore

I bar e i ristoranti lecchesi sono sempre più orientati a puntare sulla qualità dei propri dipendenti e collaboratori, oltre che sulla specializzazione, per affrontare con successo le sfide quotidiane date dall'enorme concorrenza e dall'evoluzione costante della clientela.

È la stessa strada intrapresa da Confcommercio Lecco che anche quest'anno ha voluto organizzare il corso "Barman - livello base" rivolto agli operatori del settore che intendono migliorare la loro professionalità, ai nuovi imprenditori che hanno in programma l'apertura di un'attività o semplicemente a tutti gli appassionati di cocktail.

Ogni lezione prevede esercitazioni pratiche con l'ausilio di work station professionali acquistate da Confcommercio Lecco proprio per offrire una formazione concreta e sempre più di qualità agli aspiranti barman. La proposta di Confcommercio Lecco, della durata complessiva di 35 ore, si terrà il lunedì e il martedì dalle ore 18.30 alle ore 22. Il calendario è il seguente: 18-19, 25-26 febbraio; 4-5, 11-12, 18-19 marzo. Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 8 febbraio.

Il programma del corso

Questo il programma del corso (che prevede al massimo 12 partecipanti): le attrezzature e l'organizzazione del banco-bar; la "matematica" del barman, le ricette dei cocktails in parti e in once; distillati e liquori; le tecniche di miscelazione; le decorazioni di frutta e verdura - il servizio ai tavoli; cocktail classici e di "tendenza"; la birra; i vini e i vini speciali.

Il percorso formativo è realizzato in collaborazione con Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Lecco - guidata dal presidente Marco Caterisano - che proprio per valorizzare il settore della ristorazione e della ricettività, insieme a Confcommercio Lecco, ha dato vita a fine 2017 al progetto Job Turismo Lecco: il sito www.jobturismolecco.it vuole facilitare l'incontro tra chi sta cercando un impiego e una occupazione, anche se di poche ore, e chi ha bisogno di trovare personale adatto e motivato da inserire nel proprio pubblico esercizio, dietro al bancone di un bar o nella sala di un ristorante o alla reception di un albergo.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco - Ufficio Formazione - telefono 0341 356911 - formazione@ascom.lecco.i .