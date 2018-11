Dopo il "soldout" della prima edizione, torna il corso di finger food

Grazie all'elevato numero di iscrizioni, la prima edizione del corso "Finger food" è andata sold-out, motivo per cui Cat Unione Lecco srl (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) ha deciso di programmare una seconda edizione straordinaria.

Il corso, della durata di quattro ore, è aperto a tutti e si propone di fornire consigli e accorgimenti per allestire un aperitivo spettacolare, anche in vista delle imminenti feste natalizie. Perché anche l'occhio vuole la sua parte e fare colpo sui propri ospiti è per chiunque un risultato impagabile.

Docente del corso sarà lo chef Maurizio Lazzarin che con la sua esperienza e professionalità guiderà i partecipanti nel vasto mondo del finger food.

Il corso è in programma giovedì 13 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 21.30 nella cucina attrezzata di Confcommercio Lecco (piazza Garibaldi 4, Lecco): le iscrizioni si ricevono entro lunedì 3 dicembre.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco-ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it; telefono 0341 356911.