Commercianti, un corso per imparare a difendersi dai finti clienti

La vita del commerciante può essere pericolosa? Certamente. E per difendersi da finti clienti o malintenzionati, in aiuto arriva un corso mirato alla sicurezza di titolari di esercizi e di chi lavora a contatto con il pubblico: tra le nozioni anche tecniche di arti marziali e il corretto utilizzo dello spray al peperoncino.

Lavorare con il pubblico oggi può comportare rischi in termini di sicurezza personale sempre maggiori. Ecco perché è fondamentale sapere come comportarsi e come riconoscere quelli che non sono veri clienti. Nasce da questa considerazione la nuova proposta formativa di Confcommercio Lecco e del Cat Unione Lecco srl (società di consulenza e formazione dell'associazione di Ppiazza Garibaldi).

"Non tutti quelli che entrano sono veri clienti"

Il corso, dal titolo "Non tutti quelli che entrano sono veri clienti", è rivolto a coloro che si trovano a diretto contatto con la clientela: titolari e addetti alla vendita al dettaglio, locali pubblici, retail, grande distribuzione, venditori, commerciali, service, front office e liberi professionisti. Durante il percorso formativo si potranno apprendere alcune tecniche di profiling per riconoscere il pericolo e imparare come reagire, ma soprattutto come non reagire, adottando tecniche di prevenzione e difesa che rendano più sicura la propria vita lavorativa.

Il corso, rimborsato al 100% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo, si svolgerà lunedì 21 e lunedì 28 gennaio 2019 dalle ore 9 alle ore 13 e affronterà i seguenti argomenti: la consapevolezza del livello di rischio; come riconoscere e gestire i clienti aggressivi/pericolosi; gestire un evento di aggressività; tecniche preventive, difesa personale e utilizzo del pepper spray. In particolare per l'apprendimento delle tecniche di difesa personale (con simulazioni e prova di utilizzo del pepper spray regalato ad ogni partecipante) sono previste tre ore. Il docente sarà Gianluca Bertoncini, sales and marketing manager, nonché istruttore del metodo Difesa Donna e arti marziali, campione mondiale ed europeo di Jeet Kune Do, che ha traslato i principi delle arti marziali nella formazione.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro lunedì 14 gennaio) contattare Confcommercio Lecco - ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it; tel. 0341 356911.