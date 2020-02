Un corso gratuito per imparare il mestiere di posatore di pietra naturale

Imparare il mestiere di posatore di pietra naturale: questo l'obiettivo di un corso di formazione professionalizzante organizzato dall'Espe di Lecco e cofinanziato dalla Provincia di Lecco che partirà nelle prossime settimane.

Il corso, completamente gratuito, ha una durata di 516 ore ed è rivolto a 10 partecipanti di età compresa tra 18 e 35 anni che vogliono diventare posatori di pietra naturale.

Il percorso formativo è stato progettato sulla base delle esigenze delle imprese dell'edilizia, che segnalano la mancanza di manodopera specializzata e la necessità di formare giovani motivati a imparare questa professione, anche grazie a un periodo di affiancamento agli ultimi "maestri" che operano nel settore.

Il corso è articolato in moduli formativi teorico-pratici che prevedono l'apprendimento delle tecniche di posa e in un tirocinio di 320 ore in imprese del settore, oltre a un modulo finale sull'autoimprenditorialità nel caso in cui i partecipanti volessero aprire un'attività di lavoro autonomo.

Per informazioni e iscrizioni entro venerdì 21 febbraio: Espe di Lecco, telefono 0341 495510, e-mail lucia@espelecco.it.

«Esigenza emersa dal settore»

Il consigliere provinciale delegato ai Centri per l'impiego Giuseppe Scaccabarozzi commenta: «L'esigenza di promuovere una formazione specifica per questa figura professionale è emersa direttamente dalle imprese del settore ed è stata condivisa dalle parti sociali lecchesi. La Provincia di Lecco ha deciso di sostenere il progetto ritenendolo un'importante occasione di qualificazione per le persone interessate e motivate a lavorare in questo settore, che offre opportunità di lavoro».