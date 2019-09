Corteo Avis nella suggestiva cornice di Dozio

Nella splendida cornice di Dozio, presso il santuario della Madonna di Czestochowa, gli Alfieri dell'Avis della Provincia di Lecco hanno celebrato il loro decimo anniversario. Ieri, sabato 14 settembre, la sezione comunale dell'Avis di Valgreghentino ha ospitato nel proprio territorio l'iniziativa annuale del sodalizio, nata per sottolineare l'importanza dell'Avis nel suo lavoro di promozione del dono di sangue ed emocomponenti, reso ancora più efficace grazie ai suoi Alfieri, che in ogni occasione istituzionale non mancano di essere presenti.

Durante la celebrazione della santa messa, il neo parroco di Valgreghentino, don Paolo Ventura, non ha mancato di ricordare con affetto e raccoglimento gli avisini defunti sottolineando inoltre quanto sia grande il gesto del dono gratuito che gli avisini compiono periodicamente. Presente nella sua veste ufficiale di sindaco e anche di donatore Matteo Colombo, grato di ospitare nel proprio Comune l'importante iniziativa.

