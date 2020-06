Corteo a Lecco: «Giustizia per Floyd e stop al razzismo»

Hanno manifestato per chiedere giustizia per George Floyd e per condannare ogni forma di razzismo. Queste le motivazioni del corteo che si è tenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno, in centro Lecco, su iniziativa del gruppo "Rose Group" e di alcuni ragazzi immigrati residenti nel territorio Lecchese e nella Bergamasca.

#blacklivesmatter e "Justice for George"

A loro si sono uniti anche alcuni cittadini della zona per dire no a violenze e soprusi come quello che è costato la vita a Floyd, soffocato a seguito dell'azione violenta di un poliziotto americano nella città di Minneapolis durante un'operazione di arresto. Negli Stati Uniti sono in corso manifestazioni e rivolte per condannare quanto accaduto a Floyd.

#blacklivesmatter e "Justice for George" i messaggi principali scritti sui cartelli che hanno caratterizzato la manifestazione sviluppatasi ieri tra via Cavour, piazza XX Settembre e il lungolago, davanti a numerosi lecchesi e turisti che stavano affollando il centro città nella giornata festiva.

