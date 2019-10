La Croce rossa di Premana ha inaugurato la nuova ambulanza

Grande festa a Premana per l'inaugurazione della nuova ambulanza in servizio alla sezione locale della Croce rossa.

In tantissimi, domenica, si sono riversati nel piazzale della chiesa del paese per il taglio del nastro, alla presenza delle autorità cittadine e del parroco che ha provveduto alla benedizione del mezzo.

Presenti anche lo staff e i volontari della Cri Premana, soddisfatti dalla possibilità di utilizzare un'ambulanza all'avanguardia (modello Volkswagen Transporter 4x4 con cambio automatico) e utilissima per le operazioni di soccorso e l'attività della Croce rossa. A breve, dopo avere sistemato gli ultimi dettagli con Areu, il veicolo potrà entrare ufficialmente in servizio.

La Croce Rossa Italiana di Premana è una delegazione del Comitato Provinciale di Lecco e copre l'intero territorio dell'Alta Valsassina che comprende i comuni di Premana, Pagnona, Casargo, Margno e Crandola Valsassina.