Da Lecco a Malgrate sugli Skivass: che spettacolo la "Camminata sulle acque"

Grande successo nel Golfo di Lecco per la "Camminata sulle acque" con gli "Skivass", una riproduzione degli sci d'acqua progettati e costruiti dal grande inventore malgratese Pietro Vassena nel lontano 1932.

Una traversata da Lecco verso Malgrate (quasi un chilometro con partenza dalla zona del Monumento ai Caduti e arrivo al molo). A compiere questa singolare "passeggiata" il canoista azzurro master Antonio Servedio e gli sciatori di fondo Luca Bianchi, Carlo Bellati e Katia Selva, coordinati da Elvio Frisco (già assessore del Comune di Malgrate) ex gloria del Basket Lecco.

L'appuntamento, in occasione della storica "Coppa Città di Lecco" di vela organizzata dalla Società Canottieri Lecco, rientrava nell'ambito degli avvenimenti collaterali dedicati a Pietro Vassena, in concomitanza con la mostra "L’Uomo che camminava sulle acque. Pietro Vassena, il C3 e il mito dell’inventore" aperta alla Quadreria Bovara Reina di via San Dionigi 8 a Malgrate.

I quattro atleti hanno compiuto la traversata con delle riproduzioni degli Skivass ricostruiti fedelmente dalla Mako Shark di Dolzago dell'ingegner Federico Bonomelli, utilizzando gli stampi originali.

Il primo a raggiungere l'altra sponda del lago è stato Antonio Servedio a venticinque minuti dalla partenza, fra gli applausi e ricevuto dal sindaco di Malgrate Flavio Polano. A seguire tutti gli altri.

Un plauso anche al Gruppo Manzoniano Lucie che ha "scortato", in termini di sicurezza, l'intera Camminata sulle aque.

A organizzare il Comune di Malgrate, l'Associazione Luce Nascosta, la Famiglia Vassena e la Società Canottieri Lecco con la collaborazione del Gruppo Manzoniano Lucie. La mostra "L’Uomo che camminava sulle acque. Pietro Vassena, il C3 e il mito dell’inventore" resterà aperta sino a domenica 22 luglio. L'ingresso, a titolo gratuito, sarà possibile il giovedì sera, dalle 21 alle 23; il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Per i gruppi organizzati, con visite guidate, sarà possibile, prenotandosi, accedere anche il mercoledì mattina (329 0470041 o mail a mostravassena@gmail.com).



Gallery