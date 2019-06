Valmadrera. Comitato per il sintetico, Alberto De Pellegrin nuovo presidente

Nuovo presidente per il Comitato per il campo in sintetico di Valmadrera. Dopo le dimissioni dal ruolo di Antonio Rusconi a seguito dell'accettazione della candidatura a sindaco, nella riunione del 28 giugno è stato individuato il suo successore nella figura di Alberto De Pellegrin che già rivestiva la carica di responsabile tecnico e di vicepresidente.

Nella sua relazione, De Pellegrin ha sottolineato come il campo funzioni benissimo; il recente torneo della Festa della Gioventù ha attirato 20 squadre e centinaia di spettatori; finora si sono raccolti ben 190mila euro e ne mancano altri 130mila da raccogliere nei prossimi mesi con iniziative (una cena benefica è prevista per il 13 luglio), zolle, voucher e contributi.

Il Comitato chiede ai cittadini un ultimo sforzo di generosità: tutto il campo è stato ottenuto grazie a questa solidarietà condivisa da tanti "amici", senza alcun contributo pubblico.