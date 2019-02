Palladium "sold-out" per lo spettacolo lecchese di Debora Villa

Tutti in piedi per Debora Villa. Perché i posti a sedere, fra l'altro, sono già esauriti. Si annuncia un grande successo lo spettacolo che la comica milanese, volto noto su piccolo e grande schermo, autrice di libri, terrà questa sera (ore 21), mercoledì, al Cineteatro Palladium.

Per la stagione teatrale del Comune di Lecco "Il Teatro della Società è in città", Villa porterà in scena "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere", adattamento teatrale del bestseller dello psicologo americano John Gray. Un'esilarante terapia di gruppo collettiva, travolgente e irriverente, per la prima volta condotta da una donna, per sottolineare con ironia come gli uomini (Marziani) e le donne (Venusiane) vengano da due pianeti diversi.

Debora Villa, con la sua comicità unica e il suo ricco bagaglio di esperienze, dalla sitcom Camera Cafè, al cabaret dello Zelig e di Colorado, alle sue interpretazioni sul piccolo schermo e al cinema, condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta dell'altro sesso per imparare a riconoscere e apprezzare le differenze tra uomini e donne.

«Uno spettacolo che conquista per qualità e comicità»

«Questo spettacolo, offerto dalla prosa arancio della programmazione teatrale comunale, conquista per qualità e comicità, caratteristiche che il pubblico lecchese mostra di apprezzare e che con questo appuntamento vengono esaltate dalla bravura di Debora Villa - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza. Una delle attrici comiche più apprezzate e capaci del panorama nazionale sarà a Lecco questa sera, per deliziare, divertire, far riflettere e regalare ai fortunati possessori dei biglietti andati a ruba, una serata davvero speciale».