SS36 chiusa due notti per la demolizione del cavalcavia di Isella

Per lavori di manutenzione all'interno delle gallerie, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, rimarrà chiuso in direzione Milano il tratto tra il km 75,350 e il km 92,400. Nella medesima direzione la stessa limitazione sarà in vigore la notte successiva tra giovedì 13 e venerdì 14, nel tratto compreso tra il km 57,700 e il km 75,350. L'interdizione sarà attiva tra le ore 22 e le ore 5 con deviazione del traffico lungo la viabilità alternativa.

Tra lunedì 10 e mercoledì 12, per consentire la demolizione e successiva ricostruzione del ponte di Civate lungo la via comunale Isella, in orario notturno (dalle 22.30 alle 5.30) verrà chiusa la corsia di marcia in direzione Colico tra il km 43,600 e il km 44,450. Contestualmente, sempre in orario notturno, rimarrà chiuso lo svincolo "Valmadrera-Lecco".

Infine, fino al 26 luglio, per lavori su opere d’arte sarà in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo in un tratto in località Montespluga, in prossimità del confine di stato.