Dervio celebra le sue Penne nere per i 92 anni del gruppo

Domenica a Dervio si è svolta la festa per i 92 anni del Gruppo Alpini di Dervio, alla presena del capogruppo Diego Lazzaroni e del neoeletto presidente Stefano Foschini dell'Ana di Colico. L'Amministrazione derviese ha presenziato all'evento con il sindaco Stefano Cassinelli, il vicesindaco Luca Mainoni e il consigliere Michael Bonazzola.

Ad accompagnare la giornata a livello musicale il Corpo musicale di Dorio. Folta la partecipazione della cittadinanza, giunta al Monumento ai Caduti per dare il proprio saluto agli Alpini e festeggiare così l'importante ricorrenza. «Affido all'Ana - ha detto Cassinelli - per il futuro la cura e la manutenzione dei monumenti ai caduti di Dervio e Corenno Plinio. Ovviamente il contributo finanziario spetterà sempre al Comune, ma sarebbe bello che se ne occupassero loro che rappresentano la storia del nostro Paese».

Per Foschini, che ha ringraziato le Penne nere di Dervio per l'impegno profuso in questi anni, è stata la prima uscita ufficiale dopo avere sostituito lo storico presidente Luigi Bernardi alla guida della sezione Ana di Colico. Anche in casa derviese è annunciata una staffetta alla presidenza: Lazzaroni, per motivi anagrafici, lunedì sera presenterà le proprie dimissioni. Il gruppo dovrà dunque eleggere il successore.