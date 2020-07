Dervio: assegnate le benemerenze civiche "Honor Delphum" per il 2020

Assegnate le benemerenze civiche Honor Delphum a Dervio. Sono state assegnate alla memoria a Massimo Bozino, fondatore dell'Auser a Dervio; a Diego Lazzaroni, colonna portante e presidente di Gruppo Alpini e Avis, nonché attore protagonista in tante iniziative del paese; alla Caritas per i vent'anni di attività a favore del sociale; alla Protezione civile che si è distinta, soprattutto nell'ultimo anno, per il continuo e fondamentale contributo alla comunità anche nel periodo Covid oltre che durante l'alluvione; a Paolo Sandonini che per 35 anni ha guidato l'Unione sportiva derviese come presidente crescendo generazioni di giovani sportivi; a Kwadzo Klokpah, atleta della nazionale, per aver conquistato due titoli italiani di paracanoa e a Davide Raineri che ha stabilito il record mondiale di corsa nel miglio.

Hanno consegnato i premi i consiglieri comunali e con l'occasione è stata anche presentata la panchina dedicata a Diego Lazzaroni che sarà posizionata dall'Avis sulla strada verso Pianezzo.

«Abbiamo istituito la benemerenza civica Honor Delphum - ha spiegato il sindaco Stefano Cassinelli - per dare il giusto riconoscimento a volontari, sportivi e associazioni che danno un contributo fondamentale alla nostra comunità. Tante cose che in paese si dano per scontate non potremmo averle se non ci fossero i gruppi di volontariato. Questo è il modo con cui il Consiglio comunale, in rappresentanza di tutta la popolazione, vuole dire grazie per la dedizione, l'impegno e la disponibilità di queste persone, ma vuole anche essere di stimolo alle giovani generazioni affinchè seguano questi virtuosi esempi di servizio verso gli altri e verso l'impegno in ambito sportivo o professionale. Numeroso il pubblico che ha partecipato alla manifestazione che si è svolta nella piazza antistante il Municipio».